In der fünften Runde der Schach-Verbandsklasse Münsterland empfing die erste Mannschaft des SK Ochtrup den Lokalrivalen des SC Gronau II. Am Ende gab es keinen Sieger in der Begegnung – sie endete mit einem 4:4-Unentschieden. Der SKO verteidigte damit seine Spitzenposition und führt die Tabelle mit zwei Punkten Vorsprung vor dem SC Hiltrup und dem SV Heiden an.

Die Töpferstädter traten ersatzgeschwächt an die Bretter, da Stammspieler Stefan Boshe-Plois ausfiel. Er wurde durch Dr. Detlef Leseberg aus der zweiten Mannschaft ersetzt. Dieser beendete dann auch als erster seine Partie am achten Brett. Leseberg hatte dem starken Druckspiel seines Gegners nichts entgegenzusetzen und verlor. An Brett drei remisierte Ralf Schwietering sein Spiel, und auch Bärbel Jacob am sechsten Brett erreichte eine Punkteteilung.

Nach einem weiteren Remis am siebten Brett durch Günter Kaiser führten die Dinkelstädter immer noch mit 2,5:1,5. Für den Ausgleich sorgte Daniel Moor, der am zweiten Brett eine schöne mehrzügige Kombination auf das Brett zauberte und gewann.

In den restlichen drei Partien reichte es bei keinem Kontrahenten zu einem Sieg, sodass Dr. Helmut Jacob (Brett eins), Janek Schmerling an Brett vier und Thomas Holtmannspötter am fünften Brett ihre Duelle remisierten.

In der nächsten Runde müssen die Denksportler aus Ochtrup bei der Drittvertretung des SC Rochade Emsdetten antreten. Spieltermin ist der 15. Februar (Samstag).