Ernüchternd verlief der Auftritt von Och­trups Basketball-Frauen im Punktspiel bei Eintracht Erle. Mit 41:75 wurde dem SC Arminia ganz klar seine Grenzen aufgezeigt. Trainer Thomas Oeinck kommentierte: „Es ist frustrierend, dieses Ergebnis schwarz auf weiß zu lesen. Ich hatte schon vor dem Spiel ein ungutes Gefühl.“

Das resultierte daraus, dass Erle im Gegensatz zur Hinspielniederlage (16:44) alle Leistungsträgerinnen an Bord hatte und schon beim Warmmachen einen starken Eindruck hinterließ.

Die ersatzgeschwächten Ochtruperinnen kamen schwer in die Partie und fanden erst nach einem 0:8-Rückstand in ihren Rhythmus. Mit 10:16 ging das erste Viertel an den Gegner, was Oeinck aber nicht überbewerten wollte. Was seine Mannschaft aber im zweiten Durchgang bot, erschreckte den Coach. Mit 6:21 aus Ochtruper Sicht endeten die zweiten zehn Minuten. „Der Gegner hat uns mit seinen Fastbreaks über den Haufen gespielt. Zwei, drei schelle Pässe, und unsere Defensive war ausgehebelt“, schauderte es den Arminen-Trainer.

Die Halbzeit tat den Gästen gut. In Kabine drückten sie den Reset-Knopf und präsentierten sich im dritten Abschnitt viel besser (16:14). Doch dann verletzte sich Center Paula Leusder am Knöchel und musste ausscheiden. Ohne ihre beste Werferin hatte der SCA nicht mehr viel zuzusetzen und ließ die wieder stärker werdenden Eintrachtlerinnen machen. Daher stand am Ende auf der Anzeigetafel eine Niederlage mit 34 Punkten Unterschied. „Das Ergebnis fällt zu hoch aus, ändert aber nichts daran, dass Erle verdient gewonnen hat“, so Oeinck.

Nächster Gegner ist am Samstag (25. Januar) der Tabellenvierte BG Dorsten. Das Spiel beginnt um 16 Uhr in der Realschulhalle.

Punkte: P. Leusder (15), Mareen Leusder (11), Dankbar (5), Agurzky (4), Luttermann, Ismaijli und Fritzsche (je 2).