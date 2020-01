Multitalent in Doppelrolle

„ Botho ist Botho – an dem brauchst du nichts mehr zu drehen. Der soll bloß so bleiben, wie er ist“, stellt Alfred Holtmann klar. Den, den der Vorsitzende der SpVgg Langenhorst/Welbegern so lobt, das ist Botho Preuß: Bei den Schwarz-Gelben Vorstandsmitglied, Erfolgstrainer und Sympathieträger in Personalunion.

Seit 1999 trainiert Preuß Fußballmannschaften. Aktuell die B-Mädchen, mit denen er im Vorjahr Vierter bei der Westdeutschen Hallenmeisterschaft wurde. „Mein größter Erfolg“, sagt der Lehrer, der an der Realschule Ochtrup Sport, Biologie, Mathe, Chemie und Technik unterrichtet. Seit 2004 arbeitet er als Jugendobmann im Vorstand mit. Und auch in diversen Arbeitsgruppen bringt sich der Vater von drei Mädchen ein – wie beim Bau des Schulungsraumes oder aktuell beim Kunstrasenprojekt. „Dass diese Geschichte jetzt Formen annimmt, freut mich riesig“, betont der 56-Jährige.

Die SpVgg ist für Preuß eine Herzensangelegenheit. Dabei kommt der Pädagoge gar nicht aus Ochtrup, sondern aus Veldhausen bei Nordhorn. Studien- und berufsbedingt lebte der Anhänger des FC St. Pauli in Münster, Hamburg, Osnabrück, Braunschweig und Essen, bevor es ihn 1999 an die Vechte zog. „Stefan Althoff war damals Vorsitzender. Und da wir bei ihm um die Ecke wohnen, habe ich einfach mal angeklingelt und gefragt, was ich machen könnte“, erinnert sich Preuß an seine Anfänge bei den Schwarz-Gelben.

Der Fußball ist seine Nummer eins, doch auch auf andere Ballsportarten versteht sich der gebürtige Niedersachsen. „Früher habe ich Volleyball gespielt. Außerdem war ich mal Torwarttrainer bei den Handballdamen des MTV Peine in der Oberliga, und ich bin gerne zu Besuch bei den WWU Baskets in der Halle Münsterland. Ach ja, Golf spiele ich auch noch“, berichtet der Allrounder mit Handicap 36.

Für den Tennisclub Och­trup schlägt Preuß bei den Männern in der AK 50 auf. „Ich bin eigentlich kein guter Spieler. Mein Stil ist es, die Bälle zurückzubringen und auf die Fehler des Gegners zu warten“, setzt der Langenhorster auf die Zermürbungstaktik. Das kann dauern. „Vor ein paar Jahren hatte ich ein Match, dass erst nach vier Stunden beendet war. Unglaublich lange Ballwechsel haben wir da gespielt“, erinnert er sich.

Diese Leidenschaft kombiniert mit „seiner lockeren Art und Vielseitigkeit“ (O-Ton Alfred Holtmann) machen Preuß so wertvoll für den Verein aus Langenhorst und Welbergen. Aber nicht nur für die Spielvereinigung, denn auch im Orga-Team der Sportgala ist Preuß in seiner Funktion als Programmgestalter eine feste Größe.

Dass er bei der 6. Ochtruper Sportgala am 14. März ausnahmsweise in Doppelfunktion als Mitveranstalter und Nominierter (Trainer, Betreuer, Ehrenamtler des Jahres) in Erscheinung tritt, bringt den Tausendsassa nicht aus der Ruhe. „Das ist eben so“, zuckt Preuß mit den Schultern.

Die Doppelrolle fordert natürlich doppelten Einsatz. Und deshalb freut sich Preuß auch schon darauf, wenn der Stress abfällt und er am Ende der Sportgala ganz in Ruhe einen Cocktail trinken kann. Ob mit oder ohne Sportoscar in der Hand – das kann der Lehrer nicht abschätzen. Die Konkurrenz sei halt enorm stark. „Egal ob Heinz Steingrobe, Timo Scheipers, Angelika Müller oder Jens Leusder – alle hätten es verdient, zu gewinnen. Das steht auf jeden Fall fest.“

► Die Ochtruper können bis zum 5. März (Donnerstag) per Stimmzettel oder bis zum 15. Februar (Samstag) online unter wn.de/sportlerwahlochtrup für ihre Favoriten votieren. Unter allen Teilnehmern werden sechs Warengutscheine von Karstadt Sports verlost.