Zum zweiten Mal in Folge und zum insgesamt dritten Mal haben die U-15-Fußballer des VfL Wolfsburg den Volksbank-Cup in Och­trup gewonnen. Im einem hochdramatischen Endspiel besiegte der Titelverteidiger am Samstagabend den MSV Duisburg mit 5:3 (3:3, 2:0) nach Neunmeterschießen. Platz drei ging an die Youngster von RW Essen, die das kleine Finale gegen Schalke 04 mit 4:2 für sich entschieden.

Obwohl der Nachwuchs der Hausherren das Turnier auf Platz 16 beendete, durfte sich der gastgebende FSV als Gewinner fühlen. Für die Ausrichtung des Turniers wurden die Ochtruper in den höchsten Tönen gelobt.

Die Auswahl des Stützpunktes Steinfurt, die zum ersten Mal seit vielen Jahren wieder zum Teilnehmerfeld gehörte, schloss nach Siegen gegen den SC Paderborn und den Stützpunkt Lippstadt auf Rang 13 ab.

Eine ausführliche Berichterstattung folgt.