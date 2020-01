Der VfL Wolfsburg gewinnt den Volksbank-Cup in Ochtrup

Ochtrup -

Von Marc Brenzel

Zum 40. Mal fand am Samstag der Volksbank-Cup in Ochtrup statt – zum dritten Mal holten sich die U-15-Fußballer des VfL Wolfsburg den Titel. In einem hochdramatischen Finale besiegte der Vorjahressieger den MSV Duisburg mit 5:3 nach Neunmeterschießen. Der gastgebende FSV beendete den Wettbewerb auf Platz 16, schrieb aber dennoch Turniergeschichte. Texte und eine große Bilderstrecke erzählen die Geschichte des Wettbewerbs, der erstmals im neuen Sportleistungszentrum „SportWerk“ ausgetragen wurde.