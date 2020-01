Arminia Ochtrups Nachwuchs schreibt Handball-Geschichte

Die A-Jugend-Handballer des SC Arminia haben sich in der Saison 2018/19 in den Geschichtsbüchern verewigt. Ihnen gelang es, sich in der damals neugegründeten Bezirksliga den Meistertitel zu sichern. Am 14. März könnte ein weiterer Triumph folgen: Der Gewinn des Sportoscars, den es für Ochtrups „Jugendmannschaft des Jahres“ gibt.

„Wir hatten schon ein richtig starkes Team“, erinnert sich Timo Wiggenhorn , der sich das Traineramt mit Christian Woltering (Hinrunde) und Niklas Pohl (Rückrunde) teilte. Dafür stehen die nackten Zahlen: 23:5 Punkte und 379:318 Tore. Die stabile 6:0-Abwehr um die beiden vielversprechenden Torhüter Jonathan Ilmer und Max Kockmann bildete die Basis. Und auch das schnelle Umschaltspiel war eine taktische Waffe, auf die die Konkurrenz keine Antwort fand. Lediglich die JSG Tecklenburger Land (22:6 Punkte) hielt mit den Töpferstädtern Schritt.

„Wir hatten vor dem Beginn der Saison gesagt, dass wir Meister werden wollen“, so Wiggenhorn. Druck übte das nicht aus – im Gegenteil: Die Youngster verstanden die ambitionierte Zielsetzung vielmehr als Motivation. „Es gab zwar mal eine kurze Phase, da mussten wir ein paar Gespräche mehr führen, aber generell stimmten Einstellung, Wille und Disziplin. Die Jungs haben alles unserem Ziel untergeordnet“, verteilt Wiggenhorn rückblickend noch jede Menge Schulterklopfer.

Teile des Kaders holten sich die nötige Wettkampfhärte im Training mit den Herren. „Das war eine Win-win-Situation. Sowohl wir als auch die A-Jugend hat von diesen gemeinsamen Einheiten ungeheuer profitiert“, findet Heinz Ahlers, Trainer der ersten Mannschaft.

Schon in der Vorsaison bekamen Lars Oelerich, die Engels-Brüder Lennart und Jannes oder Benedikt Wülker dosierte Einsatzzeiten von Ahlers. Mittlerweile gehören sie zu seinem festen Stamm. Zudem bieten sich weitere Talente wie zum Beispiel Carl Kötterheinrich oder Jan Mantke in der Kreisliga-Reserve für höhere Aufgaben an. „Eine gute Nachwuchsarbeit ist enorm wichtig. Gerade, wenn Spieler aus der ersten Mannschaft bei den Junioren Traineraufgaben übernehmen. Zu meiner Zeit als Aktiver war das leider nicht der Fall“, stuft Ahlers die Arbeit von Wiggenhorn, Woltering und Pohl sehr hoch ein.

„Wir haben unsere Taktik bewusst an die der Herren angelehnt“, beschreibt Wiggenhorn. „Im Training sind die Spielzüge einstudiert worden, die wir auch in der Ersten im Playbook stehen hatten. Das bedurfte einer langen und intensiven Vorbereitung.“ Aber das zahlte sich ja am Ende aus.

„Wir waren aber nicht nur in der Halle eine echte Einheit, sondern auch im privaten Bereich. Da wurde eine Menge zusammen unternommen. So etwas schweißt zusammen“, weiß Wiggenhorn. Der nächste gemeinsame Termin, den die Erfolgstruppe ganz fett in ihrem Kalender eingetragen hat, ist der 14. März (Samstag). Dann findet in der Ochtruper Stadthalle die 6. Sportgala statt.

► Die Ochtruper können bis zum 5. März (Donnerstag) per Stimmzettel oder bis zum 15. Februar (Samstag) online unter wn.de/sportlerwahlochtrup für ihre Favoriten votieren. Unter allen Teilnehmern werden sechs Warengutscheine von Karstadt Sports verlost.