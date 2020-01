Zu einer Lesestunde aus seinem aktuellen Buch „Die Straße holt sich den Fußball zurück“, besucht Ansgar Brinkmann in Begleitung von Radiomoderator Peter Schultz am 8. März (Sonntag) den SV Mesum .

Eintrittskarten werden in Kombination mit Frühstück und Frühshoppen als All-Inclusive-Paket für 39 Euro pro Person angeboten. Die Lesung findet im SVM-Vereinsheim statt, das um 10 Uhr öffnet. Das zweieinhalbstündige Programm startet gegen 11 Uhr. Im Anschluss sind alle Fußballfreunde eingeladen, das Heimspiel der Mesumer Landesliga-Mannschaft gegen den TuS Altenberge anzuschauen.

Ex-Profi Ansgar Brinkmann gehört zu den nonkonformen Typen des deutschen Fußballs und trägt sein Herz auf der Zunge. Ein unterhaltsamer Vormittag dürfte garantiert sein. Peter Schultz ist seit mehr als 20 Jahren als Journalist für Radio, TV und im Netz aktiv. Er ist Fußballfreund im Allgemeinen und Fan von Arminia Bielefeld im Besonderen. Für den Radiosender „1Live“ berichtet er regelmäßig über Fußball und betreut die Kolumne des „weißen Brasilianers“ Ansgar Brinkmann.

Es steht nur ein begrenztes Kontingent an Tickets zur Verfügung. Ticketanfragen bitte nur per Mail an: