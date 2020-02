Manchmal ist man im Sport von der eigenen Leistung überrascht und fasziniert zugleich. Christopher Ligocki war es jedenfalls. „Wir haben überraschend deutlich gegen Bönen gewonnen. Mit einem 9:2 war nicht zu rechnen“, sagte der Teamsprecher des SC Arminia nach dem klaren Sieg (31:13 Sätze) beim Tabellendritten, der wahrlich keine Laufkundschaft darstellt. Lediglich Michael Hillebrandt und Neuzugang Marco Lopez Franco mussten ihre Spiele abgeben. Alle anderen Partie gingen an die Ochtruper.

Mit drei Siegen in den Doppeln legten die Arminen einen guten Grundstein für die weiteren Einzel. Dabei mussten sich nur Mark Beuing und Michael Hillebrandt gegen Tyson Tan Hasse/Maximilian Fortmann über fünf Sätze quälen. „Wenn man die Doppel schon mal für sich entscheiden kann, ist das ein gutes Signal an den Gegner. Unsere Doppelstärke ist in dieser Saison sowieso enorm. Bönens Einser-Doppel hatte eine Bilanz von 8:0-Siegen, und wir haben die klar mit 3:0 geschlagen“, schwärmte Ligocki gemeinsam mit dem Kollegen Nils Dinkhoff. Numan Yagci und Theo Velmerig hatten mit 9:11, 8:11 und 10:12 klar das Nachsehen.

Im Duell Nummer zwei gegen eins hatte Hillebrandt es mit Velmerig zu tun, der ihm über fünf Sätze alles abverlangte und die insgesamt vierte Saisonniederlage beibrachte. Dafür schlug Ligoc­ki Bönens Nummer eins, Yagci, in drei Sätzen mit 11:7, 11:5 und 11:1. „Der ist eigentlich sehr stark und hat vor kurzem Avenweddes Nico Bohlmann die erste Saisonniederlage beigebracht“, war der Ochtruper überrascht, dass er seinen Gegner so klar beherrschen konnte.

Niederlage Nummer zwei für den SC Arminia Ochtrup gab es im Duell Jonas Reich gegen Marco Lopez Franco. „Er hat schon mit 2:1 geführt und dann im fünften Satz ärgerlicherweise verloren“, berichtete Ochtrups Teamsprecher. Jeweils mit 8:11 musste der Neuzugang die letzten beiden Sätze seinem Gegenspieler überlassen. Ligocki: „Kann passieren.“