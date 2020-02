Der SC Arminia Ochtrup hat sich für die kommende Saison die Dienste von Alex Sperling gesichert. Der Spielmacher, der sich am wohlsten in der Rückraummitte fühlt, kommt vom SuS Neuenkirchen zu den Arminen. Christian Woltering , der in der nächsten Spielzeit das Traineramt übernehmen wird, freut sich vor allem über die vielseitige Verwendbarkeit seines Neuzuganges: „Alex ist sehr flexibel, ein klassischer Allrounder, der so ziemlich jede Position bekleiden kann.“ Über Erfahrungen im Trainerbereich verfügt der Neue ebenfalls, denn Sperling war zuletzt auch als Spielertrainer bei der Reserve des SuS tätig. „Wir haben genau nach so einem Typen gesucht“, so Woltering. „Ein klassischer Spielmacher, der das Spiel sehr gut gestalten kann.“