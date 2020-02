Die Lordsiegelbewahrer im britischen Königreich sind im Vergleich zu André Thebelt und Daniel Post geradezu Plaudertaschen. Die beiden sind nämlich verantwortlich für die Stimmenauszählung für die Einzelsportler und Mannschaften bei der 6. Ochtruper Sportgala, die am 14. März in der Ochtruper Stadthalle über die Bühne gehen soll.

Die Abstimmung mit Stimmzetteln, mit Vordrucken aus den Westfälischen Nachrichten und „online“ sind im vollen Gange und biegen allmählich auf die Zielgerade ein. Aber von den Zählverantwortlichen gibt es noch nicht mal eine ungefähre Prognose. „So halten wir Interesse und Spannung bis zum Schluss hoch“, freute sich André Thebelt am Donnerstag in der Hauptstelle der Volksbank Ochtrup-Laer.

Dort war eigens eine Urne für die Wahlmänner der Vereine aufgestellt. „Wir haben uns ein wenig an den amerikanischen Wahlen orientiert. Somit können alle Sportvereine – auch wenn in ihren Reihen diesmal keine Nominierten für die unterschiedlichen Wahlen dabei sind – sozusagen ihre Entscheidungen bündeln. Diese Stimmen bekommen einen besonderen Faktor und sind ein Anreiz für alle Vereine, bei der Wahl der Sportler und Teams des jeweiligen Jahres kräftig mitzumachen. Einzeln abstimmen kann ja jeder nur einmal. Und die Wahlmänner dürfen auch nicht für Nominierte aus den eigenen Reihen votieren“, erläutert Manfred Wiggenhorn aus dem Orga-Team.

„Ich überlege gerade, wie man auch über die sozialen Medien noch einmal auf dieses wichtige Ereignis – immerhin ist es die 6. Auflage der alle zwei Jahre stattfindenden Großveranstaltung – hinweisen und weitere Ochtruper Bürger zur Abstimmung einladen kann“, fügt Uta Wienefoet aus der Marketing-Abteilung des Hauptsponsors, der Volksbank Ochtrup-Laer, an. Die nutzt diesen Termin für einen gemeinsamen Auftritt von Volksbank-Vorstand Peter Gaux und einigen Mitgliedern der Organisationstruppe, um der Darstellung der finanziellen Unterstützung einen gewissen Rahmen zu geben.

„Wenn ich einen Schwarzmarkt für die Eintrittskarten zu dem Event am 14. März in der Ochtruper Stadthalle organisieren dürfte, könnten wir noch eine lukrative Einnahmequelle sprudeln lassen“, schmunzelt Ralf Ottig, der weiß, dass es wohl kaum noch Karten im Vorverkauf gibt. Und auch die begehrten Sportoscars als Symbole für die siegreichen Sportler und Verantwortlichen sind schon vorhanden. Die lehnen sich optisch aber nicht an das Vorbild aus der filmischen Glitzerwelt an. „Aber der gesamte Abend wird trotzdem echten Showcharakter haben. Dafür werden die spannenden Siegerehrungen und das hochkarätige und auch sportlich-unterhaltende Programm schon sorgen“, freut sich Mitorganisator Peter Oeing schon auf den dritten Märzsonntag.