Ochtrup -

Das Ochtruper Handball-Märchen geht weiter. Am Samstag besiegten die Arminen auch den Landesliga-Absteiger HC Ibbenbüren mit 32:26 (13:8). Damit festigten die Töpferstädter ihren Aufstiegsplatz. Vor zahlreichen Zuschauern in der Halle I spielten sich zwei Akteure in den Vordergrund, die beide auf den gleichen Vornamen hören.