Pferdeversorgung in Corona-Zeiten

Ochtrup -

Ausgangssperre, Kontaktverbot – gar nicht so leicht, in diesen Zeiten alles richtig zu machen, um sich vor Covid-19 zu schützen. Aber was machen die Reiter oder die Besitzer von Pferden? Der RuF Ochtrup rät seinen Mitgliedern, wie sie sich verhalten sollen.