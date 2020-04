Die Ochtruper Sportgala muss ein zweites Mal verlegt werden. Darauf verständigten sich jetzt die Mitglieder der Sportfördergemeinschaft, die für die Ausrichtung verantwortlich ist. Als neuer Termin wird der 9. Januar 2021 ins Auge gefasst.

Eigentlich hätte die sechste Auflage der beliebten Gala am 14. März stattfinden sollen, doch aufgrund der Corona-Pandemie wurde die Ausrichtung zunächst auf den 13. Juni verschoben. Da mehr und mehr klar wurde, dass auch dieses Datum nicht gehalten werden kann, konferierten die Veranstalter in einer Online-Schalte über Alternativen.

„Uns allen war sehr daran gelegen, die Sportgala nicht komplett abzusagen. Vor allem im Interesse der geehrten Sportler. Sie sollen auf jeden Fall für ihre Leistungen in einem entsprechenden Rahmen geehrt werden“, erklärt Sven Mahlitz , einer der beiden Geschäftsführer der Sportfördergemeinschaft.

Einig waren sich die Organisatoren auch darin, einen weiter entfernten Termin zu wählen, um mehr Planungssicherheit zu haben. Daher wird auf den Beginn des kommenden Jahres ausgewichen. Gespräche mit den meisten Künstlern und Bands wurden bereits geführt, sie gaben grünes Licht für den 9. Januar. „Insofern können wir auf unser bereits ausgearbeitetes Konzept zurückgreifen. Das ist gut. Allerdings könnte meine Begrüßung dann etwas länger ausfallen“, so Mahlitz, der gleichzeitig Moderator der Sportgala ist.

Aufgrund der Verschiebung in 2021 soll die Gala in Zukunft in den ungeraden Jahren stattfinden. Bislang wurde sie seit 2010 zweijährig in den geraden Jahren ausgerichtet.