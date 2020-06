Der FSV Och­trup verliert eines seiner größten Talente: Die B-Jugendliche Lea Rüskamp, ihres Zeichens Spielerin der Westfalenauswahl, schließt sich in der kommenden Saison dem Bundesliga-Team von Arminia Ibbenbüren an.

Die beidfüßige und flexibel einsetzbare Rüskamp stand schon länger auf dem Zettel der Arminen, aber erst jetzt kamen beide Seiten zusammen. Sie freue sich sehr auf die neue Herausforderung, so Rüskamp, die 2018 zur Ochtrups Jugendsportlerin des Jahres gewählt wurde.

In der abgelaufenen Saison kam die 16-Jährige sowohl bei den B-Juniorinnen als auch bei den B- und C-Junioren des FSV zum Einsatz. Parallel dazu trainierte die Schülerin sowohl am Stützpunkt als auch mit der Westfalenauswahl, mit der sie Anfang März ein Trainingslager in Portugal besuchte. Während Rüskamp im Verein und in der Kreisauswahl in der Offensive eingesetzt wird, ist in der Landesauswahl die Defensive (Innen- oder Außenverteidiger) ihr Einsatzgebiet.

2016 führte die Ochtruperin die Kreisauswahl als Kapitänin zum Gewinn der Hallenkreismeisterschaft. Als weitere sportliche Höhepunkte sind Einsätze mit der Auswahl Westfalens beim Länderpokal oder in Spanien zu verzeichnen.

Ihre Trainer sind sich einig, dass der Wechsel nach Ibbenbüren genau der richtige Schritt für Rüskamps fußballerische Entwicklung sei. Sich künftig mit den Besten ihres Jahrgangs zu messen, stuft die Töpferstädterin als große Chance ein.