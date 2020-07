Ochtrup -

Handball boomt in Ochtrup. Dafür steht vor allem der Aufstieg in die Landesliga. Der neue Coach Christian Woltering formt das Team gerade in der Saisonvorbereitung. Er har ganz klare Vorstellungen davon, wie es in der Meisterschaft laufen soll. Dabei nehmen die neuformierte Reserve und die Zuschauer wichtige Rollen ein.