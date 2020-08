Die Ochtruper Handballer intensivieren ihre Vorbereitung auf die kommende Landesliga-Saison. Aus diesem Grund hat Trainer Christian Woltering den vorläufigen Kader jetzt auf 20 Spieler reduziert.

30 Akteure hatte der Coach auf seinem Zettel, von denen er jetzt nach dem ersten Teil der Vorbereitung zehn strich. Verblieben ist der komplette Kader der ersten Mannschaft der Vorsaison minus Thomas Feldmann. Der Außen kann das zeitliche Pensum – der SCA möchte in der neuen Saison drei Mal pro Woche trainieren – nicht stemmen.

Für Plätze im Team haben des Weiteren Adrian Ultee, Thorben Mieling, Leon Homölle, Jan Tombült und Wlad Novaschenin empfohlen.

Zudem steht Jannes Engels (Rückraum) bereit. Der Youngster sollte eigentlich ein tragende Rolle in der neuen U 23 (Kreisliga) einnehmen, doch diesen Plan will Woltering noch einmal überdenken, denn Engels hinterließ im Verlauf der bisherigen Vorbereitung einen so guten Eindruck, dass er sich auch ein Posten in der ersten Mannschaft erarbeiten könnte.

Zum Trainerteam Woltering und Pascal Heitz (Co- und Torwarttrainer sowie Video) gesellt sich nun auch Johann Wösting, der als Athletiktrainer für die Prävention und Koordination verantwortlich ist.

Die Berichterstattung über die JHV der Abteilung am Sonntag folgt in der Ausgabe am Dienstag.