Mit 3:2 (2:1) hat sich die SpVgg Langenhorst/Welbergen gegen Turo Darfeld durchgesetzt. „So ein Sieg ist ganz wichtig für den Kopf. Gerade, wenn so lange nicht gespielt wurde“, resümierte Trainer Jens Wietheger , für den es das erste Match in dieser Funktion war. Andre Uphaus brachte die Gäste nach etwas mehr als einer Viertelstunde in Führung, doch Kevin Wenning (22.) und Fabian Kuhlmann (39.) drehten den Spielstand noch vor der Pause. Das 3:1 erzielte Kevin Wenning mit einem direkt verwandelten Freistoß (68.). „Den hat er richtig gut geschossen“, lobte Wietheger. Kevin Botella brachte die Gäste auf 2:3 heran (81.), doch die SpVgg ließ sich die Butter nicht mehr vom Brot nehmen. „Ich habe einige vielversprechende Ansätze gesehen. Im Kollektiv müssen wir allerdings noch effektiver arbeiten. Aber das ist auch nicht verwunderlich, wenn man wie wir, einige neue Dinge ausprobiert“, fasste Wietheger seine Eindrücke zusammen.