Am Samstag trat der FSV Ochtrup im Kreispokal-Halbfinale der vergangenen Saison (2019/20) an. Gegen Borussia Emsdetten wurde mit 0:4 verloren. Am Dienstag geht es in der ersten Runde des Wettbewerbs 2020/21 zum B-Ligisten SC Reckenfeld. Im Vergleich zum Match gegen die Borussia wollen die FSV-Trainer Jannik Holtmann und Christopher Ransmann auf der einen oder anderen Position rotieren. Im Sturmzentrum müssen sie das notgedrungen, denn Kai Sandmann ist angeschlagen. „Ein Zwicken im Oberschenkel. Ihn nicht einzusetzen, ist eine reine Vorsichtsmaßnahme“, begründet Holtmann. Da er sein Team noch in der Findungsphase einordnet, erwartet Holtmann keine Wunderdinge. Ein Weiterkommen wäre aber schon nett. „Ein Pokalspiel ist schließlich ein bisschen wichtiger als ein Test“, argumentiert der Spielertrainer. -mab-