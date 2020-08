Mit einem Heimspiel gegen die Drittvertretung des SC Altenrheine beginnt für den FC SW Weiner am 6. September die Operation „Aufstieg“. Trainer Alexander Witthake gibt die Rückkehr in die A-Liga als klares Ziel aus: „Ich bin eigentlich kein Freund davon, wenn sich jemand selbst als Favorit bezeichnet, aber in unserem Fall kommen wir wohl nicht darum herum.“

So ein Statement abzugeben, geht nur, wenn der Kader auch eine entsprechende Qualität hergibt. Das war zwar schon in der Vorsaison der Fall, doch die PS bekamen die Schwarz-Weißen in den entscheidenden Momenten nicht auf die Straße. „Das ist nun einmal die hohe Kunst“, weiß Witthake.

Mit der Verpflichtung von Lars Kemper hat Witthake eine große Baustelle geschlossen – die im Sturmzentrum. Kemper kehrt nach Jahren beim Bezirksligisten Vorwärts Wettringen zu seinem Heimatverein zurück und soll dort für die nötigen Tore sorgen. „Mit Max und Nils Weyring auf den Flügeln sowie Bernd Möllers auf der Zehn hatten wir schon letzte Saison Topleute, uns fehlte bloß ein Knipser“, erinnert Witthake.

Das zweite große Manko, das es abzustellen gilt, ist der zu hektische Aufbau. Oft fehlte es den Ochtrupern an der nötigen Ruhe, sich die Gegner passend hinzustellen. Auch daran werde in der Vorbereitung gearbeitet, so Witthake.

Max Eschues, ein quirliger Mann aus dem eigenen Nachwuchs, und Hendrik Hoffstedde, Innenverteidiger aus der „Dritten“, sind die beiden anderen Neuen. Mehr waren auch nicht nötig, denn bis auf den nach Wettringen wechselnden Keeper Lukas Asbrock blieb der Kader zusammen. Ein absoluter Trumpf im Meisterschaftsrennen.

Team und Trainer kommunizieren nach außen, dass sie unbedingt hochwollen. „Da sprechen die Jungs und ich eine Sprache, aber wir wissen auch, dass wir nichts geschenkt bekommen. Da gibt es noch andere gute Teams“, weiß Witthake. Auf dem Radar hat er Galaxy Steinfurt, die Reserve des FSV Ochtrup und unter Umständen auch den SV Burgsteinfurt II. Auf das Derby gegen den FSV müssen die Fans eine Zeit lang warten, denn das ist erst für den 13. Dezember terminiert.