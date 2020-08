Einen guten Eindruck hinterließ der FSV Ochtrup am Samstag im Heimspiel gegen den SV Mesum . Mit 2:0 (2:0) wiesen die Töpferstädter Bezirksliga-Aufsteiger SV Mesum II in die Schranken.

Die Hausherren überzeugten mit viel Ruhe am Ball und viel Aggressivität gegen den Ball. „Das haben wir deutlich besser gemacht als in den Tests und Pokalspielen zuvor. Die Jungs setzen das, was wir von ihnen verlangen, immer besser um. Es geht Stück für Stück nach vorne“, freute sich Spielertrainer Christopher Ransmann .

Das 1:0 erzielte Jannik Holtmann mit einem direkten verwandelten Freistoß (37.), das 2:0 gelang Mohammed Sylla fünf Minuten später nach einem Pass von Marvin Haumering durch die Schnittstelle der Mesumer Abwehrkette.