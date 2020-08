Weiners Coach Alex Witthake war zufrieden. Als B-Ligisten einen Sieg gegen einen A-Ligisten zu holen, ist immer ein Grund zur Freude. Mit 3:2 (2:0) setzten sich die Schwarz-Weißen gegen Eintracht Rodde durch und zeigten dabei, so Witthake, eine gute Leistung, allerdings bei den Gegentoren auch Schwächen. Nils Weyring schoss nach eine Pass von Ole Winter in der 25. Minute die Führung heraus, die Winter, diesmal nach Zuspiel von Weyring, zehn Minuten später auf 2:0 hochschraubte. Im zweiten Spielabschnitt konnten die Rodder allerdings ausgleichen. „Zwei Unachtsamkeiten, die bestraft wurden“, so Witthake. Beim 1:2 führte ein „schlecht gespielter Rückpass“ zum Gegentor (55.), beim 2:2 führte ein Angriff über die Außenbahn zum Tor (65.). Weiner gab sich indes nicht zufrieden mit dem 2:2 und schloss in der Schlussphase einen Konter durch Nils Weyring zum 3:2 ab.