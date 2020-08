Weil es am Samstag nichts aus dem Vergleich mit Vorwärts Wettringen II wurde, testete der FC Lau-Brechte am Sonntag bei der Reserve des SV Suddendorf-Samern . Und das mit Erfolg, denn der Ochtruper B-Ligist gewann mit 6:2.

Mit Ausnahme der Anfangsviertelstunde, in der der FCL noch nicht wach war, lief es aus Sicht der Gäste rund. Zwei Mal glichen die Töpferstädter aus, um letztlich mit einer 3:2-Führung in die Pause zu gehen. In Abschnitt Nummer zwei boten die Lau-Brechter ansehnliches Kurzpassspiel, und diesmal klappte es auch mit dem Verwerten der Möglichkeiten. Als Torschützen traten Philipp Stücker, Jonas Balzer (beide 2), Kevin Brosda und Alexander Grotegerd in Erscheinung.