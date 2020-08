Doppelspieltag für den FSV Och­trup: Am Freitag unterlagen die Töpferstädter gegen den Bezirksligisten FC Epe mit 2:4 (1:1), am Sonntag folgte ein 3:1 (0:1)-Erfolg gegen Fortuna Gronau .

Durchgang eins konnten die Ochtruper am Freitag ausgeglichen gestalten, lagen zwar mit 0:1 durch Marcel Buss zurück (12.), doch Len Oberndörfer glich nach einer halben Stunde aus (29.). In Halbzeit zwei schoss Janik Hannekotte seine Mannschaft sogar in Front (65.), doch die Schlussphase gehörte mit dem Ausgleich (86.) und zwei weiteren Treffern dem Bezirksligisten aus Epe (88./90.). „Da sind uns ein bisschen die Kräfte ausgegangen. Insgesamt gesehen war das aber ein sehr, sehr guter Test von uns“, lobte FSV-Spielertrainer Christopher Ransmann .

Am Sonntag gegen den A-Ligisten aus Gronau gingen die Ochtruper schon in der Anfangsminute in Rückstand. Trotz viel Ballbesitz taten sich die Hausherren schwer, sich Chancen zu erspielen. Das wurde im zweiten Abschnitt besser, auch bedingt dadurch, dass die Rot-Schwarzen nun besser gegen den Ball arbeiteten. Nach einer Ecke glich Innenverteidiger Tim Küper aus, für die Treffer zwei und drei war Ransmann selbst verantwortlich.

Gegen Gronau starteten die Ochtruper mit drei A-Junioren (Henning Ruhkamp, Markus Weidel und Mark Stohldreier). Das Trio erfüllte seine Aufgaben sehr gut, was Ransmann in seiner Erkenntnis bestärkte, den jungen Leuten in seinem Kader auch weiterhin das Vertrauen zu schenken.

Am Donnerstag überprüft der FSV Ochtrup beim SV Heek seine Form.