Prüm in der Eifel war jetzt das Ziel der Radsportfreunde des RSC Och­trup. Dreizehn Vereinsmitglieder hatten sich am Freitagmorgen auf den Weg in das idyllische Eifel-Städtchen gemacht.

Am Zielort angekommen, warteten bereits langjährige befreundete Mitglieder des örtlichen Radsportvereins RSC Prüm auf die Ochtruper, um ihnen die schönsten Strecken rund um Prüm zu zeigen. So standen für die Flachländer aus der Töpferstadt dann auch zum Eingewöhnen gleich sechzig Kilometer und über 1000 Höhenmeter auf dem Programm. Doch davon ließen sich die Ochtruper nicht einschüchtern. Unerschrocken folgten sie den bergerfahrenen Prümer Radsportlern und kurbelten sich die anvisierten Steigungen hinauf.

Am Samstag folgte die Königsetappe über 120 Kilometer. Coronabedingt musste ein Ausflug in das benachbarte Luxemburg ausfallen. Die Prümer hatten jedoch bereits improvisiert und eine landschaftlich reizvolle Tour durch die Eifel zusammengestellt.

Sonntags stand das „Ausradeln“ auf dem Programm. Was das in der Eifel bedeutete, merkten die Münsterländer recht schnell: über 80 Kilometer und 1000 Höhenmeter. Am Nachmittag hieß es Abschied nehmen, und die Ochtruper einte die Erinnerung an ein tolles Wochenende.