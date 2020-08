Alex Witthake war mit der Leistung seiner Mannschaft durchaus zufrieden. Am Mittwochabend hatten die Schwarz-Weißen aus Weiner in der ersten Runde des Kreispokals mit 5:2 (4:0) gegen Westfalia Bilk gewonnen und dabei nach einer Stunde mit fünf Treffer in Führung gelegen.

Was Witthake ein wenig sauer aufstieß, war die Tatsache, dass Bilk in der Schlussphase zu zwei Gegentoren kam. „Zwei Mal nach Standards durch Kopfbälle. Allerdings ist der Lars Merker auch gefühlte 2,12 Meter groß“, hatte der Weiner-Coach Verständnis, dass dem nicht jeder das Wasser reichen kann.

Lars Ehling brachte sein Team früh in Führung (7.), Marcel Pöhlker erhöhte in der 35. Minute nach einem Eckball von Jens Heinenbernd per Kopf auf 2:0. Zwei Minuten später traf Frank Lenfert mit einem Hammer aus 25 Metern genau in den Winkel, Bernd Möllers steuerte mit einer schönen Einzelaktion das 4:0 noch vor der Pause bei (43.). „Ein typischer Bernd Möllers: Er lässt zwei Leute aussteigen und schlenzt den Ball ins lange Eck“, beschrieb Witthake den Treffer.

Im zweiten Spielabschnitt erhöhte Ehling nach Zuspiel von Nils Weyring schnell auf 5:0 (53.), und die Partie war gelaufen. Dass Westfalia Bilk, das in Halbzeit eins nicht einmal gefährlich aufs Tor geschossen hatte, nach 67 und 78 Minuten noch zu Toren kam, hatte es der Größe eines Merkers zu verdanken.