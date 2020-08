Ohne zehn verletzte Akteure bezog die SpVgg Langenhorst/Welbergen am Sonntagnachmittag eine 2:3 (1:2)-Niederlage beim B-Ligisten Germania Hauenhorst II. „Wir gehen momentan personell einfach auf dem Zahnfleisch“, gab Trainer Jens Wietheger eine Wasserstandsmeldung ab. Und weil die Personaldecke eben so dünn war, spielte Torwart Peer Berghaus ausnahmsweise im Sturm. Ihm war es dann auch vorbehalten, das 1:0 zu erzielen (10.). Weil danach bei den Langenhorstern aber nicht mehr viel klappte, gingen sie mit einem 1:2-Rückstand in die Kabine. In Halbzeit zwei entsprang aus einem Konter das 3:1. Aus ihrer immer größer werdenden Überlegenheit machte die Schwarz-Gelben lediglich noch den Anschlusstreffer, für den Wietheger selbst verantwortlich zeigte (85.).