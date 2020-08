Eine gute Generalprobe legte der FSV Ochtrup in Hinblick auf den Punktspielstart in Laer am kommenden Sonntag hin. Mit 2:1 (2:1) gewannen die Töpferstädter bei Westfalia Osterwick. Von einem relativ frühen Gegentreffer ließen sich die Ochtruper nicht aus dem Konzept bringen. „Wir haben genau die Räume bespielt, die wir bespielen wollten. Das war schon sehr gut“, fand Spielertrainer Christopher Ransmann lobende Worte. Arthur Kutzmann glich mit einem Fernschuss aus, Mohammes Sylla gelang noch vor dem Wechsel das 2:1. Nach dem Wiederbeginn spielten die Gäste nicht mehr so flüssig nach vorne, standen dafür defensiv besser. „Wir haben da prima gegen den Ball gearbeitet. Das hatten wir uns nach der 0:3-Niederlage am Donnerstag in Heek auch auf die Fahne geschrieben“, resümierte Ransmann nach dem Abpfiff.