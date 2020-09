Ochtruper bleiben ihrer Linie treu

Der Reit- und Fahrverein Ochtrup bleibt seiner Linie treu und richtet wie in jedem Jahr sein Turnier aus – diesmal von Freitag bis Sonntag. Corona bedingt fällt die Veranstaltung zwar schmaler als sonst aus, doch das hat die Springreiter nicht gestört: Innerhalb von 38 Sekunden waren alle elf Prüfungen ausgebucht.

„Das zeigt, dass die Leute unbedingt wieder Turniere reiten wollen. Gerade, weil bei uns im Kreis ja vieles abgesagt werden musste“, erklärt Andrea Wilk , ihres Zeichens Vorstandsmitglied und in diesem Jahr auch Hygienebeauftragte der Veranstaltung. Und in dieser Funktion muss sie mitteilen, dass die diesjährigen Reitertage ohne Publikum auskommen müssen. Es ginge halt nicht anders, so seien die Vorschriften, bedauert Wilk.

Diesmal ist auf der Anlage am Kreuzweg einiges anders. So ist das kommende Wochenende den Springreitern vorbehalten, die Spezialisten der Dressur werden am 12. und 13. September auf ihre Kosten kommen. S-Springen werden nicht angeboten, Höhepunkte sind drei Konkurrenzen auf M-Niveau.

Freitag geht es ab 8.30 Uhr los, wobei das größte Interesse der Springpferdeprüfung der Klasse M* für fünf- bis siebenjährige Pferde (ab 16 Uhr) gilt. Samstag steht eine M*-Prüfung mit Stechen (ab 12 Uhr) im Fokus, am Sonntag rückt eine M-Prüfung mit steigenden Anforderungen (ab 16 Uhr) anstelle des sonst üblichen Großen Preises von Ochtrup.

Die Reitertage ganz zu streichen, das kam für die Töpferstädter nicht infrage. Als Ende Mai die ersten Wettbewerbe für Profis wieder ausgetragen wurden, entwickelten die Verantwortlichen des RuF ein durchdachtes und praktikables Konzept für ihr Turnier. „Das ist natürlich mit einem Wahnsinnsaufwand verbunden. Aber wegen Corona den Kopf in den Sand zu stecken, das kam für uns nicht infrage. Wir in Ochtrup arbeiten lösungsorientiert, und wir verfügen über einen Mitgliederstamm, auf den wir uns verlassen können“, stellt Wilk klar.

Statt der in den vergangenen Jahren rund 2000 Startplätze konnten aufgrund der Hygienevorschriften diesmal nur 960 vergeben werden. Darunter soll die sportliche Qualität nicht leiden. Erfolgsreiter wie die Lokalmatadore Hendrik Zurich und Tobias Woltering haben ihre Teilnahme zugesagt. Andere namhafte Reiter-Pferd-Kombinationen werden ebenso am Kreuzweg erwartet.