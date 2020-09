Comeback-Qualitäten legte die SpVgg Langenhorst/Welbergen am Dienstag in Schöppingen an den Tag. Drei Mal gerieten die Schwarz-Gelben beim gastgebenden ASC in Rückstand, drei Mal gelang ihnen der Ausgleich.

„Die erste Halbzeit war nicht so gut, da hatten wir zu große Löcher drin“, kritisierte Trainer Jens Wietheger. Deutlich besser wurde es nach dem Wechsel, als Wietheger seiner Truppe eine „super Leistung“ attestierte. Die Tore für die Langenhorster erzielten Lukas Steinlage (14.), Christian Holtmann (48.) und Marcel Vollenbröker (74.).