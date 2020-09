In die Rubrik „Arbeitssieg“ fällt der 2:1-Erfolg des FC SW Weiner gegen die Drittvertretung des SC Altenrheine . Halbzeit eins lieferte Trainer Alexander Witthake viel Grund zur Kritik. „Da haben wir uns nicht genug bewegt“, monierte der Übungsleiter. Insofern brauchte sich auch niemand über den 0:1-Pausenrückstand (24., Timo Althoff) zu wundern. Besser wurde es in Abschnitt zwei. „Da haben wir besser kommuniziert, da war mehr Leben drin“, freute sich Witthake. Nis Weyring bereitete das 1:1 von Max Eschhues vor (53.). Den Siegtreffer markierte Weyring selbst. Er nahm einen Abpraller auf, legte sich den Ball hoch und drosch diesen dann aus 25 Metern in die Maschen (60.). „Ein Traumtor“, lobte Witthake, der den dreifachen Punktgewinn seines Teams aufgrund der Leistungssteigerung als „absolut verdient“ einstufte.