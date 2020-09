Der FC Lau-Brechte ist prima in die neue Saison gekommen. Mit 4:1 (3:1) gewannen die Ochtruper am Sonntag bei der Drittvertretung des Borghorster FC. Der Start verlief alles andere als vielversprechend, denn der BFC legte in Person von Moritz Gedenk vor (12.). „Davon haben wir uns aber nicht nervös machen lassen und Moral bewiesen“, freute sich FCL-Trainer Ralf Klockenkemper über den zeitnahen Ausgleich von Kevin Brosda (20.). Dass Max Feldmann-Wüstefeld vier Zeigerumdrehungen später das 2:1 folgen ließ, hob Klockenkempers Stimmung noch mehr. Feldmann-Wüstefeld war es auch, der kurz vor der Pause das 3:1 markierte. Nach dem Wechsel ließen die Gäste die Zügel etwas schleifen, was ihrem Coach missfiel. Trotzdem kamen die Töpferstädter zum 4:1, das erneut auf das Konto von Brosda ging (77.).