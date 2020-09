Teil eins der Ochtruper Reitertage 2020 – die Springprüfungen – sind beendet. Und die Ergebnisse können sich sehen lassen: sowohl organisatorisch als auch sportlich.

Coronabedingt fand das Turnier weitgehend unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Lediglich Sponsoren und Mitglieder waren eingeladen. „Einige Turniere lassen bis zu 300 Zuschauer zu. Aber wir haben uns dagegen entschieden, denn dann hätten wir ein ungutes Gefühl gehabt“, argumentiert Ralf Kamp , der stellvertretender Vorsitzende des Reit- und Fahrvereins.

Trotzdem fiel das Resümee der Veranstalter sehr gut aus. Die Reiter seien glücklich gewesen, am Kreuzweg starten zu dürfen. Die Mitglieder hätten wieder prima mit angepackt, obwohl das Wochenende einige neue Herausforderungen mit sich gebracht hätte. „Wir sind ja turniererfahren und diesbezüglich ein eingespieltes Team, aber so ein Corona-Turnier zu organisieren war fast schon so, wie ein ganz neues Turnier auszurichten“, verrät van der Kamp.

Für ihre Mühen wurden die Ochtruper vom Wettergott mit drei fast regenfreien Tagen belohnt. Um demnächst noch weniger von den äußeren Bedingungen abhängig zu sein, planen die Ochtruper die Erweiterung der Reithalle. Das hätte zudem den Vorteil, auch im Winter ein Turnier anbieten zu können. Diese Möglichkeit hat der Vorstand um den Vorsitzenden Thomas Verhufen ins Auge gefasst.

Obwohl die Reitertage aufgrund der Hygienevorschriften schmaler ausfallen mussten, hatten viele namhafte Pferdesportler gemeldet. Unter anderem Johannes Ehning, Thomas Holz oder Stefan Engbers.

Der herausragende Akteur des Wochenendes war Lokalmatador Hendrik Zurich, der wieder einmal seinen Heimvorteil ausspielte. Sieben Mal platzierte sich der Ochtruper ganz vorne. In den drei M-Prüfungen, die in mehreren Abteilungen gewertet wurden, holte sich Zurich insgesamt fünf Mal die goldene Schleife ab.

„Viel besser ging es ja eigentlich nicht. Momentan habe ich außergewöhnlich gute Pferde, speziell die jungen, die mir das Landgestüt zur Verfügung stellt“, kommentierte Zurich.

„Hendrik spult das ja ab wie ein junger Gott. Aber wir sollten auch unsere jungen Reiter im Auge behalten, die am Wochenende tolle Leistungen abgeliefert haben“, so van der Kamp. Allen voran Kira Wegmann (Sieg im L-Springen auf Emmi Lou), Lisa Marie Schulte Mesum (Platz eins in einer E-Stilspringprüfung auf Castella) und Henrike Holtmann-Uphoff (Sieg im A**-Springen mit steigenden Anforderungen auf Lucy in the Sky). Zudem überzeugte Vaida Marie van der Kamp im Sattel von Calida als Dritte in einer M*-Prüfung mit Stechen.

Für weitere gute Platzierungen sorgten unter anderem Annika Holtmann, Anike Kappelhoff, Katharina Porstein, Andrea Wilk, Armell Lienkamp und Anne Schulze Elfringhoff. Die Erfolge führte Ralf van der Kamp auch auf die erstklassige Arbeit der Trainer zurück: „Von denen haben wir bei uns im Verein viele richtig Gute.“

Am Wochenende (12./13. September) werden die Ochtruper Reitertage mit den Konkurrenzen für die Dressurspezialisten fortgesetzt.