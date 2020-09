Bei den Deutschen Tennis-Meisterschaften der Juniorinnen und Junioren in Ludwigshafen haben die Talente aus dem Sportwerk Ochtrup für Furore gesorgt. Josy Daems gewann den Titel in der U-14-Konkurrenz, Lieven Mietusch erreichte das Finale bei den U-13-Jungen.

Josy Daems war in ihrer Altersklasse an Position eins gesetzt und wurde in den ersten Runden ihrer Favoritenrolle gerecht. Mit drei glatten Zweisatz-Siegen spielte sich die aus Brandlecht kommende Linkshänderin in das Halbfinale vor. Dort schaltete sie Anna Ceuca (TC Tachenberg) mit 6:3 und 6:4 aus.

Das Endspiel gegen Valentina Steiner war für die Experten ein Wunsch-Finale. Und die hohen Erwartungen wurden erfüllt. „Das war ein echter Krimi“, beschrieb Carsten Gröger , der die Ochtruper Talente trainiert. Daems verspielt im ersten Durchgang eine 5:2-Führung und verlor den anschließenden Tie-Break. Die Sätze zwei und drei entschied sie dann jeweils mit 6:4 und 6:4 für sich. „Da hat sich ihre bessere Physis und ihre Nervenstärke durchgesetzt“, analysierte Gröger.

Daems Zwillingsschwester Emma war ebenfalls in Ludwigshafen am Start. In Runde eins besiegte sie die an Nummer acht gesetzte Marie Poetzing (6:3, 6:0), verlor dann aber gegen die Führterin Antonia Ende in zwei Sätzen.

Lieven Mietusch, der seit Mitte August in Ochtrup wohnt, startete ebenfalls topgesetzt bei den U-13-Jungen. Der gebürtige Bayer schaltete nacheinander Diego Dedura-Palomero (Berlin), Samuel Braun (Friedberg) und Andreas Seidel (Köln) in zwei Sätzen aus. Glatt gestaltete sich das Match in der Vorschlussrunde gegen Max Pade (TSV Haar). Gegen die Nummer drei der Setzliste siegte der Töpferstädter mit 6:2 und 6:2.

Mietusch, der im Vorjahr die U-12-Meisterschaft für sich entschieden hatte, arbeitet erst seit rund einem Monat mit Gröger zusammen. „Ich habe Lieven im vergangenen Jahr schon spielen sehen, aber es war interessant abzuwarten, wie er mit der Corona-bedingten Turnierpause und dem Umzug nach Ochtrup umgeht“, so Gröger.

In Ludwigshafen war von möglichen Anlaufschwierigkeiten nichts zu spüren – zumindest bis zum Endspiel gegen Justin Engel (NHTC Nürnberg). „Beide kennen sich seit langem und sind schon oft gegeneinander angetreten. Das sind dann echte Abnutzungskämpfe“, sah Gröger die beiden Kontrahenten auf Augenhöhe.

Allerdings konnte Mie­tusch sein großes Schlagrepertoire nicht wirklich einbringen. Der Realschüler fand nicht in seinen Rhythmus und musste sich mit 3:6 und 2:6 geschlagen geben.

„Obwohl es nicht zum Titel gereicht hat, sind wir sehr zufrieden mit Lievens Leistungen. Er hat in den vier Matches zuvor überzeugt und ein sehr gutes Turnier gespielt“, lobte Gröger.