Jens Wietheger konnte nicht mit dem zufrieden sein, was seine Langenhorster am Vorsonntag gegen Borussia Emsdettens Reserve (3:5) abgeliefert haben. „Das war schon beim Warmmachen eine Katastrophe“, prangert der SpVgg-Trainer an. „Das muss Sonntag besser werden, denn Gellendorf ist stark.“ Diese Einschätzung unterstrichen die Sportfreunde mit ihrem 9:0-Kantersieg in Horstmar. Die Einsätze von Lukas Steinlage und Stefan Schwering stehen auf der Kippe, weshalb zwei Positionen neu besetzt werden könnten. Dafür bieten sich Fabian Kuhmann im zentralen, defensiven Mittelfeld und Marius Holtmann auf der Außenbahn an.