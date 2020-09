In Spiel- und Torlaune hat sich am Sonntag der FC Schwarz-Weiß Weiner präsentiert. Im Heimspiel gegen die überforderte Reserve von Germania Horstmar feierten die Ochtruper einen 9:0 (5:0)-Kantersieg. Nettes Nebenprodukt des Erfolges – die Elf von Trainer Alex­ander Witthake übernahm die Tabellenführung in der Kreisliga B. Michael Möllers (20./33.) und sein jüngerer Bruder Bernd (23./45. + 2) trafen schon vor dem Wechsel jeweils doppelt. Das fünfte Tor in Hälfte eins steuerte Tim Lippers bei. Nach dem Pausentee blieben die Hausherren ihren Linie treu und spielten schnurstracks nach vorne. Frank Lenfert mache in der 51. Minute das halbe Dutzend voll. In der Schlussviertelstunde bauten Lars Kemper (77.), Lenfert (80.) und Gerrit Löcker (90.) das Ergebnis weiter aus. „Ein auch in der Höhe völlig verdienter Sieg. Horstmar hat kaum Gegenwehr geleistet“, fasste Witthake zusammen.