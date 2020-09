Einen richtigen Vorwurf wollte Jens Wietheger seinen Jungs nicht machen. Der Trainer der SpVgg Langenhorst/Welbergen fand es eher „schade, dass sie sich nicht belohnt“ haben für ihren Aufwand. Denn auch wenn das Auswärtsspiel der SpVgg bei den SF Gellendorf mit 0:1 (0:1) verloren ging, „bis auf zehn Minuten nach dem 0:1 haben wir das Spiel dominiert“, sagte Wietheger.

Die Gellendorfer Führung indes war ein Geschenk von Johannes Schepers , der als Innenverteidiger einen zu kurzen Rückpass zu seinem Torwart spielte. Marcel Bernhardt ließ sich nicht lange bitten und schob zur Führung ein.

„Nach der Pause haben wir uns gefangen“, meinte Wietheger, der in Halbzeit eins nur eine echte Torchance von Christian Holtmann gesehen hatte. In Durchgang zwei hatte Kevin Wenning die Chance zum Ausgleich, agierte aber im Abschluss zu hektisch. Zudem sei seiner Mannschaft nach einem Foul an Holtmann ein Elfer verwehrt worden. Wietheger: „Es ehrt Holtmann ja, dass er sich noch aufrappelt. Aber wenn er früher fällt, pfeift der Schiedsrichter.“

So musste sich Wietheger noch selbst einwechseln (62.), verpasste aber nach einer Flanke von Hendrik Erdmann per Kopf den Ausgleich.

SpVgg: C. Kuhmann – Nagelsmann, Schepers, Omar – Holtmannspötter (62. Wietheger), F. Kuhmann (58. Wenning), Sch. Bründermann, K. Wenning, M. Holtmann (46. Erdmann) – Vollenbröker, C. Holtmann. Tore: 1:0 Bernhardt (37.). Bes. Vorkommnisse: Gelb-Rote Karte für Schepers (84.).