Unschön gestaltete sich der Fußballnachmittag am Sonntag aus Sicht des FC Lau-Brechte, der das B-Liga-Derby bei Westfalia Bilk knapp mit 1:2 (0:1) verlor. Schon in der ersten Minute erzielte Marius Schleiner das 1:0 für die Hausherren. „Viel mehr Chancen hatte der Gegner auch gar nicht. Der hat sich hinten reingestellt und gemauert“, beschrieb Gäste-Trainer Ralf Klockenkemper . Michael Rotermann und Kevin Brosda verpassten das mögliche 1:1, was sich rächen später sollte. In der 86. Minute erzielte Daniel Münning das 2:0 für das Heimteam und sorgte damit für die Vorentscheidung. Kevin Brosda verkürzte in der Nachspielzeit zwar noch auf 1:2, doch mehr war für die Lau-Brechter nicht drin. „Wir haben nach dem frühen Rückstand Moral bewiesen und eigentlich ein gutes Spiel gemacht“, fasste ­Klockenkemper die 90 Minuten aus seiner Sicht zusammen.