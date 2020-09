Das Turnier in Gildehaus war jetzt das Betätigungsfeld der Ochtruper Reiter. Lynn Böking belegte mit Wilmsberg Platz fünf in einen Stilspringwettbewerb (Wertnote 7,7) und mit Lyon‘s Nicht Expedition Platz vier in einem Standardspringwettbewerb. Ylvi Breulmann wurde im Sattel von Wanda Fünfte in einer Dressurreiterprüfung der Klasse L (WN 7,1), und Emma Hoelzke schloss mit Toy einen Reiterwettbewerb Schritt Trab Galopp auf Rang drei (WN 7,4) ab. Vaida van der Kamp und Calida belegten in Kirchhellen in L- und M*-Springprüfungen jeweils Platz acht.