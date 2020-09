Noch ohne Saisonsieg, dafür laut Trainer Jens Wietheger mit „viel Wut im Bauch“ erwartet die SpVgg Langenhorst/Welbergen am Sonntag Aufsteiger SC Altenrheine II. Wietheger nahm den Gegner am Donnerstag bei dessen Gastspiel in Nordwalde (3:3) unter die Lupe und lobte dessen Tempo: „Die haben Leute dabei, die eine Rakete im Hintern haben und richtig abgehen. Unnötige Ballverluste unsererseits könnten zu gefährlichen Kontern führen.“ Die Hausherren sind nahezu komplett, nur der gesperrte Innenverteidiger Johannes Schepers fehlt.