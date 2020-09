FC Lau-Brechte will den FC SW Weiner kitzeln

Ochtrup -

Am Sonntag kündigt sich für den FC Lau-Brechte Besuch aus der Nachbarschaft an. Aufstiegsanwärter FC SW Weiner kommt mit dem Ziel, drei Punkte zu entführen. Aber leicht machen will es die Elf aus der Wester dem Favoriten nicht.