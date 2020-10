Tischtennis satt gibt es am Samstag in der Weilauthalle. Ab 14 Uhr tritt die Oberliga-Formation des SC Arminia Ochtrup gegen die SV DJK Holzbüttgen an, und um 18.30 Uhr folgt der Spitzenspiel in der Verbandsliga zwischen der SCA-Reserve und dem TTC Herne-Vöde. „Wir müssen uns im Vergleich zum vergangenen Wochenende deutlich steigern, wenn wir unseren Ansprüchen gerecht werden wollen“, nimmt Trainer Bernd Ahrens kein Blatt vor den Mund. Bei Holzbüttgen fällt Lang Yi aufgrund einer Fingerverletzung aus, trotzdem stuft Ahrens die DJK weiterhin als „gefährlichen Gegner“ ein. Der SCA tritt in Bestbesetzung an. Dass die „Zweite“ zuletzt gegen Schalke 04 mit 7:5 gewann, ist für Ahrens auch eine Woche später immer noch „der Wahnsinn“. So dürfe es gegen Herne-Vöde gerne weitergehen, findet der Coach. Wer aufgestellt wird, entscheidet sich noch. Richtig gut in Schuss ist Holger Schreiber, der in der laufenden Saison noch ohne Niederlage geblieben ist.