Arminen scharren mit den Hufen

Ochtrup -

Am Samstagabend starten die Handballer des SC Arminia Ochtrup in die neue Saison. Der Landesliga-Aufsteiger kann es kaum erwarten, in eigener Halle auf Westfalia Kinderhaus zu treffen. Trainer Christian Woltering sieht seine Mannschaft gut vorbereitet auf das erste Landesliga-Punktspiel der Töpferstädter nach 25 Jahren. Aufgrund der Hygiene-Vorschriften dürfen nur 78 Fans in die Halle.