Nur ein Sieg aus den ersten vier Partien lässt Jannik Holtmann , Spielertrainer des FSV Ochtrup, zu dem Schluss kommen: „Wir stehen jetzt unter Zugzwang. Sonntag gegen den Skiclub Rheine müssen wir gewinnen.“ Um das Vorhaben in die Tat umzusetzen, muss die Einstellung besser werden. „Beim jüngsten 2:2 gegen Eintracht Rheine sind wir in der zweiten Halbzeit kaum noch gelaufen. Das geht so nicht“, wird der Coach deutlich. Holtmann spekuliert darauf, dass sich der Skiclub sehr defensiv positioniert, und dass die Ochtruper mit viel Geduld an die Sache herangehen müssen. Beim FSV fehlen nur Innenverteidiger Max Moor und Ersatztorwart Kai Dinkhoff. Ob es nach dem mageren 2:2 gegen den FCE zu personellen Umstellungen kommt, lässt Holtmann offen.