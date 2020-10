Die SpVgg Langenhorst/Welbergen ist schlecht aus den Startlöchern gekommen (ein Punkt nach vier Runden). Und ausgerechnet in dieser unangenehmen Situation geht es am Sonntag zu den Emsdettener Fortunen, die die beste Offensive (15 Tore) der Kreisliga A stellen. „Die Gegner werden nicht leichter, aber es hilft nichts – wir müssen punkten. Ich hoffe, diese Message ist bei den Jungs angekommen“, erklärt Trainer Jens Wietheger . Er hält große Stücke auf den Angriff der Fortunen, der mit Marcus Meinigmann und Fabio da Costa Pereira für A-Liga-Verhältnisse exorbitant gut besetzt ist. „Die haben in dieser Klasse eigentlich nichts zu suchen. Vielleicht nehmen wir die in Mann­deckung“, grübelt Wietheger. Lukas Steinlage und Johannes Schepers kommen als Bewacher infrage.