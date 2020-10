Die Rückkehr in die Handball-Landesliga ist für den SC Arminia Ochtrup nicht so gelaufen wie gewünscht. Mit 18:25 (9:12) verlor der Aufsteiger am Samstag sein Heimspiel gegen Westfalia Kinderhaus .

Der Anfang verlief aus Sicht der Hausherren vielversprechend. Timo Wiggenhorn erzielte das 1:0 und damit den ersten Ochtruper Landesliga-Treffer nach über 25 Jahren. Im flotten Tempo ging es weiter: Lars Oelerich (2), Thorben Steenweg und Tom Noori sorgten dafür, dass der SCA mit 5:4 führte (7.). „In der Anfangsphase hatten wir in der ­Deckung ein paar Probleme. Da waren wir zu passiv“, so Gäste-Trainer Sebastian Dreiszis.

Daraus zogen die Arminen aber mit fortlaufender Spieldauer kaum Nutzen. Nach einer Viertelstunde erzielte Lars Oelerich zwar das 8:6, doch in der zweiten Viertelstunde der ersten Hälfte lief bei den Ochtrupern offensiv nicht mehr viel zusammen. Zu technischen Fehlern und Unkonzentriertheiten gesellte sich auch noch Pech im Abschluss. Weil es der Gegner besser machte, ging dieser mit einem Drei-Tore-Vorsprung in die Kabinen. „Verdient“, wie Dreiszis fand.

Die Arminen machten in Abschnitt Nummer zwei viel und wehrten sich, aber zu häufig passte es mit dem Verwerten der Chancen nicht. Dafür wurde gut verteidigt, und das gegen eine wie Coach Christian Woltering lobte „individuell starke Westfalia-Mannschaft“.

Relativ zeitnah war den 78 Zuschauern – mehr durften aufgrund der Hygiene-Richtlinien nicht in die Halle – klar, dass es nicht zu einem Heimsieg reichen sollte. Die Ochtruper steckten zwar zu keinem Zeitpunkt auf, doch der Kontrahent wirkte abgeklärter und ließ nichts anbrennen. So stand am Ende ein 25:18-Erfolg für den Favoriten aus Münster auf der Anzeigetafel.

„Wir sind Kinderhaus heute in vielen Bereichen auf Augenhöhe begegnet, haben uns dafür aber im Angriff nicht belohnt. Angesichts diverser unnötiger Ballverluste nur 25 Gegentreffer zu kassieren, das ist eine gute Sache. Aus diesem Spiel können wir viel für die nächsten Aufgaben mitnehmen“, resümierte Woltering.

Ein Lob gab es von seinem Kinderhauser Gegenüber: „Die Arminen werden mit dem Abstieg nichts zu tun haben. Ochtrup ist eine homogene und unangenehm zu spielende Truppe.“

Tore: M. Oelerich, Thiemann (beide 4), Wiggenhorn, L. Oelerich (beide 3), R. Woltering (2/2), Steenweg und Noori (beide 1).