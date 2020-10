Kicken in der Fußballfabrik

Ochtrup -

Beim FC SW Weiner gehört es seit vielen Jahren zum guten Ton, in den Ferien ein Fußballcamp für den Nachwuchs zu organisieren. In der nächsten Woche ist es wieder so weit – ein ehemaliger Bundesliga-Kicker und sein Fußballfabrik sind zu Gast. Noch sind Plätze frei.