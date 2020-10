Fünf Spiele, fünf Siege. Dazu ein Torverhältnis von 28:1 – beeindruckender kann die Bilanz des B-Liga-Tabellenführers FC SW Weiner kaum sein. Am Sonntag geht es bei der Drittvertretung des Borghorster FC (sechs Punkte) darum, an die vorherigen Leistungen anzuknüpfen. „Wir sind gut drauf, die Stimmung ist prima“, freut sich Trainer Alexander Witthake. Dass es so super läuft, hängt auch mit Bernd Möllers zusammen. Der kann im Vergleich zur Vorsaison wieder voll mittrainieren, was sich im Spiel der Schwarz-Weißen unübersehbar niederschlägt. Als Zehner ist Möllers Impulsgeber und Torjäger in Personalunion.