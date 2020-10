Der FC SW Weiner hat sich auf von der Drittvertretung des Borghorster FC nicht aus der Erfolgsspur drängen lassen. 3:0 (1:0) hieß es am Ende für den B-Liga-Spitzenreiter aus Ochtrup. Nach einem Foul an Bernd Möllers gab es einen Elfmeter, den Lars Kemper verwandelte (3.). Kemper erzielte auch das 2:0 per Abstauber, vorausgegangen war ein Schuss von Max Weyring (47.). 120 Sekunden später traf Nils Weyring aus 30 Metern zentraler Position genau in den Winkel – 3:0. „Die beiden Tore direkt nach der Pause sind genau zum richtigen Zeitpunkt gefallen. Das war ein sehr souveräner Auftritt von uns“, so Trainer Alexander Witthake.