„Das war wieder ein Schritt in die richtige Richtung“, kommentierte Christopher Ligocki, Teamsprecher des Tischtennis-Oberligisten Arminia Och­trup, den Auswärtssieg in Fröndenberg. Der fiel am Ende mit 10:2 sehr deutlich aus.

Von Anfang an lief es aus Sicht der Arminen super: Bernd Ahrens und Henning Zeptner gewannen an den beiden Spitzenbrettern ohne Satzverlust und legten damit den Grundstein für den doppelten Punktgewinn. Was folgte, das waren vier weitere Siege an den den Brettern drei bis sechs. Dabei feierte Linus Ripploh, der Mark Beuing vertrat, ein gelungenes Debüt in der ersten Mannschaft. Der Neuzugang aus Rheine besiegte Ludger Ostendarp in vier Sätzen.

Ahrens und Zeptner bauten den Vorsprung auf 8:0 aus und machten damit den SCA-Erfolg vorzeitig perfekt. Zudem trugen sich Michael Hillebrandt und Ripploh ein zweites Mal in die Siegerliste ein.