Zurück auf einem guten Weg

Die einzigen Ballsportler, die sich noch in der Wettkampfpause befinden, sind die Basketballer. Während es in den Profi-Ligen am Wochenende wieder unter den Körben rund geht, müssen die meisten Amateurteams noch bis Mitte November auf den ersten Hochball warten.

Das ist beim SC Arminia Ochtrup nicht anders. Mit fünf Teams gehen die Töpferstädter in die Saison, wobei die Landesliga-Damen mal wieder das sportliche Flaggschiff sind. Trainiert wird das Team weiterhin von Thomas Oeinck, der auf eine gute Mischung aus jungen und schon erfahreneren Spielerinnen zurückgreifen kann. Nach Babypause zurück im Team ist Center Nadine Janning.

Im zweiten Jahr in Folge gelingt es den Arminen nicht, eine Herren-Mannschaft anzumelden. Es fehlt aktuell an Personal. Freitagabends trainiert zwar von 20 bis 21.30 Uhr in der Halle I eine Hobbytruppe bestehend aus Ehemaligen und jungen Leuten, doch die Formation kann die Aufrechterhaltung eines regulärem Spielbetriebs momentan nicht garantieren.

„Das ist natürlich sehr schade“, beklagt Jens Leusder , der der Abteilung seit Kurzem vorsteht. Er hat allerdings Hoffnung, dass wieder bessere Tage kommen. Dafür sorgt die männliche U 18, in der circa 15 Akteure werfen, dribbeln und dunken.

In der Oberliga angemeldet sind die U-16-Mädchen, die ebenfalls aus etwas mehr als ein Dutzend Spielerinnen bestehen. Hinzu kommen jeweils eine offene U 14 und eine U 12. Speziell die Jüngsten machen der Abteilungsleitung viel Freude. Der Zulauf ist so groß, dass darüber nachgedacht wird, in dieser Altersklasse zwei Mannschaften zu bilden.

„Wir haben mittlerweile viele junge Trainer, die sich sehr gut einbringen“, ist Jens Leusder fest davon überzeugt, dass die Ochtruper Korbjäger in Sachen Nachwuchsarbeit wieder auf dem richtigen Weg sind. „Das war lange unsere Achillesferse. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, in fünf Jahren in jeder Altersklasse bei den Mädchen und Jungen eine Formation zu stellen“, erklärt Leusder. Eine wichtige Rolle in diesen Planspielen nimmt Jugendkoordinatorin Mareen Leusder ein. Dem Vorstand zugehörig sind zudem Paula Leusder, Christina Koße und Jonas de Jager.